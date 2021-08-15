В воскресенье в Петербурге ожидается облачная погода и дожди

В Санкт-Петербурге, в воскресенье, 15 августа, на погоду будет влиять тыловая, самая холодная часть циклона.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в воскресенье в Северной столице ожидается облачная погода с прояснениями, а также осадки в виде кратковременных дождей в некоторых районах города.

«Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», - заявил Леус.

Температура воздуха в этот день будет составлять от +19 до +21 градуса. Кроме того, город на Неве ждет юго-западный ветер, скорость порывов которого составит 5-10 метров в секунду.