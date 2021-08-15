Петербуржцы в субботу увидели торнадо из облаков

В Санкт-Петербурге в субботу, 14 августа, была неблагоприятная погода. В некоторых районах Северной столицы прогремела гроза. Однако несмотря на непогоду, жители Петербурга смогли разглядеть в небе необычное явление. Петербуржцы увидели, как ветер буквально закручивает облака. Фотографии и видео были опубликованы в социальных сетях.

«Облака закручиваются, словно торнадо, таймлапс грозового облака. Суздальский проспект», - написал один из интернет-пользователей.

Кроме того, в соцсетях появились кадры и раскатов молнии. На видео видно, как из плотных серых туч сверкнули сразу две молнии.

Отметим, что разного рода природные явления часто попадают в объективы горожан. Недавно петербуржцы запечатлели серебристые облака в небе над городом.