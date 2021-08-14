Петербуржцам предложили выбрать имя для детеныша гиббона в Ленинградском зоопарке

В пресс-службе Ленинградского зоопарка сообщили, что объявлен конкурс на лучшее имя для детеныша гиббона. Малыш появился у пары белоруких гиббонов Персея и Габинпары ровно год назад, 14 августа, в день рождение зоопарка. Позже ветеринары сообщили, что это девочка.

Пока что малышка не отходит от своей мамы. До двух лет детеныши приматов находятся все время рядом с матерью. Детеныш очень любознателен. Она много времени проводит со своей сестренкой Эллиной, а также интересуется людьми.

По условиям конкурса, имя девочки должно быть обязательно греческим, так как по такому же принципу получили клички все ее семейство. Все придуманные имена петербуржцы могут положить в специальный ящик, который находится около вольера гиббонов.