Пятница в Петербурге пройдет без осадков

В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщили, что в пятницу, 6 августа, в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность без осадков.

Кроме того, синоптики отметили, что в этот день температура воздуха будет составлять от +14 до +19 градусов по Цельсию. Также ожидается северо-восточный ветер, скорость которого будет составлять от 6 до 11 метров в секунду

В течение дня атмосферное давление будет постепенно падать.

Также отметим, что самый холодный день был в 1964 году, когда столбик термометра опустился до +3, а самым теплым – 2010 год, в этот день температура составила +29 градусов.