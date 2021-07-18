Активисты провели субботник вдоль реки Смоленки

17 июля участники общественного движения «Дорога к счастью» и активисты сообщества «Парк на Смоленке» провели субботник на зеленых территориях реки Смоленки. На этом месте скоро появится новый парк.

Активисты собрали два бака вредных отходов: пластиковые бутылки, алюминиевые банки, полиэтиленовые пакеты и другой мусор.

"Несмотря на жаркую погоду, активисты убрали мусор в зеленой зоне и вдоль дороги, ведущей к Финскому заливу, а также покрасили вазоны, находящиеся на этой территории", – рассказали участники движения.

Проблема загрязнения зеленой территории Смоленки стоит довольно остро. Каждый субботник помогает вносить свой вклад в защиту природы.