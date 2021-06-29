Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что во вторник, 29 июня, в Санкт-Петербурге ожидаются дожди. Также он отметил, что в восточной части Ленинградской области местами возможны сильные дожди и грозы.
Синоптик отметил, что на такую погоду повлияет периферия циклона, который выходит своим центром на запад Вологодской области. Таким образом, температура воздуха днем в Северной столице будет достигать +21..+23 градусов по Цельсию, а в Ленобласти — до +25.
Также ожидается северо-западный ветер, скорость которого будет составлять от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать в течение всего дня и дойдет до отметки в 753 мм рт. ст.
Во вторник петербуржцев ждут ливни и грозы
© Фото: pixabay.com
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Температура воздуха составит +21..+23 градуса.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что во вторник, 29 июня, в Санкт-Петербурге ожидаются дожди. Также он отметил, что в восточной части Ленинградской области местами возможны сильные дожди и грозы.
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