Во вторник петербуржцев ждут ливни и грозы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что во вторник, 29 июня, в Санкт-Петербурге ожидаются дожди. Также он отметил, что в восточной части Ленинградской области местами возможны сильные дожди и грозы.

Синоптик отметил, что на такую погоду повлияет периферия циклона, который выходит своим центром на запад Вологодской области. Таким образом, температура воздуха днем в Северной столице будет достигать +21..+23 градусов по Цельсию, а в Ленобласти — до +25.

Также ожидается северо-западный ветер, скорость которого будет составлять от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать в течение всего дня и дойдет до отметки в 753 мм рт. ст.