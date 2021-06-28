В Петербурге выросла концентрация комаров из-за сильной жары

В Санкт-Петербурге из-за аномальной пожары в этом году увеличилось количество комаров, по сравнению с предыдущими годами. Самая большая концентрация насекомых наблюдается в спальных районах. Комары даже досаждают жителям последних этажей многоэтажных домов. Об этом заявили заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Центра гигиены и эпидемиологии в Северной столице Александр Шапарь, а также доцент кафедры энтомологии СПбГУ Елена Лопатина.

«В этом году немножко немножко выше численность, чем в предыдущий год и в позапрошлый год, наблюдается в периферических районах. Комары могут разлетаться до 3 километров от водоема, при сильном ветре – до 5 километров», — сообщил Шапарь.

Доцент СПбГУ отметила, что на такую большую концентрацию комаров повлияла аномальная жара.