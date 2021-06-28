После праздника "Алые паруса" с улиц Петербурга вывезли 215 кубометров мусора

Во время субботней уборки после «Алых парусов» только с Дворцовой площади вывезли 40 кубометров мусора. Большую часть мусора составили пластиковые бутылки, большое количество пластика выловили из-под воды.

По информации, предоставленной комитетом по благоустройству, для уборки проезжей части за неделю задействовали 500 единиц техники, в работах участвовало 900 специалистов. Ночью город убирали около 450 машин и более 200 работников.

Напомним, после празднования Дня России с улиц было вывезено около 570 кубометров мусора.