В понедельник в Петербурге ожидаются похолодание и грозы

Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос», сообщил на своей странице в Facebook о том, какая погода ждет жителей Санкт-Петербурга в понедельник, 28 июня. Синоптик заявил, что в Северной столице ожидаются грозы, а также похолодание.

На погоду в северном регионе будет влиять северо-западная периферия циклона, который установился над Центральной частью Европейской России. В связи с этим в городе ожидается облачная с прояснениями погода, а также местами пройдут кратковременные дожди. Отмечается, что в Ленинградской области может пойти град с сильным дождем.

Температура воздуха в Петербурге в этот день будет составлять от +24 до +26 градусов по Цельсию.