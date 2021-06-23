Вечером 23 июня петербуржцев ждет сильный ветер до 16 м/с

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщили, что вечером, 23 июня, в Северной столице по Невской губе Финского залива ожидается усиление ветра. Скорость порывов будет составлять до 16 метров в секунду.

Кроме того, стоит отметить, что высота волн достигнет 0,5 – 0,1 м.

Несмотря на усиление ветра, температура воздуха снова будет находиться выше климатической нормы. Столбик термометра достигнет отметки в +35 градусов по Цельсию. Спасатели также рекомендуют жителям Петербурга не выходить на улицу в такую жару с 11 до 17 часов.