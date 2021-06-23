Температура воздуха в Петербурге днем 23 июня достигнет 34 градусов

В среду, 23 июня, жара в Петербурге побили очередной рекорд. Температурный рекорд фиксируют пять дней подряд.

Влияние на погоду окажет северо-западная периферия антициклона. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус у себя в Facebook.

Петербуржцев ждет переменная облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки + 34 градуса, в Ленинградской области воздух прогреется до +35.

Ветер – юго-западный, скорость его порывов составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится.