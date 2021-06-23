Жара в Петербурге побила четвертый подряд температурный рекорд

Во вторник в Петербурге был зарегистрирован четвертый подряд температурный рекорд. Днем температура воздуха превысила 33 градуса, побив рекорд 1917 года. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

В субботу температура воздуха составила 29,9 градусов – это произошла впервые за 116 лет. В воскресенье был побит температурный рекорд 2006 года. В понедельник жара вновь перекрыла прежний максимум того же года.

Как сообщают синоптики, в Петербурге будет аномально жарко до 24 июня.