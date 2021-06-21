Петербуржцев обеспокоил позеленевший Финский залив

Пляж “Ласковый”, находящийся в Курортном районе Петербурга, напугал горожан изменением цвета и запаха Финского залива. Вода стала насыщенно зеленой и начала неприятно пахнуть. Жалобу петербуржцев проверили в Росприроднадзоре и заключили, что причиной изменений стала аномальная жара. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

При проверку специалисты обнаружили, что вода стала вязкой субстанцией болотно-зеленого цвета. Кроме того, на воде появились густые пятна голубого, светло-серого и светло-зеленого цвета. Причиной назвали скопление водорослей, которые от жары начинают разлагаться и цвет символизирует разные стадия разложения растений.

Напомним, последнюю неделю в Петербурге температура воздуха держится от +25 до +30 градусов. Кроме того, последние три дня город устанавливает температурные рекорды.