Петербуржцев призывают спасать птиц от аномальной жары

В Санкт-Петербурге продолжается аномальная жара. В некоторые дни температура воздуха превышает 30 градусов. Из-за такой жары страдают уже не только петербуржцы, но и птицы. В связи с этим жителей Северной столицы призывают помогать пернатым и подготовить им контейнеры с водой.

«Одногруппники! Вы все люди хорошие! Не поленитесь... поставьте контейнеры с водой у себя на газонах для птиц и кошек. Им сейчас очень тяжело!», — написал один из участников сообщества «Птицы СПб и России» в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые из ползователей уже поделились фотографиями с поилками для птиц на своих балконах.