Роспотребнадзор проверил пляжи для купания в Петербурге

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор решил проверить качество воды на городских пляжах на предмет купания. Всего было проверено 24 таких мест.

Под взор ведомства попали такие акватории, как все пляжи Финского залива в черте Северной столицы, пляж на реке Ижоре в Колпинском районе, а также озеро Безымянное в Красносельском районе и другие места для купания. Также сообщается, что было отобрано 96 проб на качество воды, которые оценивали по микробиологическим, паразитологическим, а также санитарно-химическим показателям.

В результате проверок, Роспотребнадзор не нашел ни одного места, которое было бы пригодно для купания, потому что все они не соответствуют требованиям санитарного законодательства.