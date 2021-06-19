В субботу погода в Петербурге побьет температурный рекорд

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в субботу, 19 июня, на погоду в Санкт-Петербурге повлияет обширный антициклон.

«Антициклон сохранит малооблачную и сухую погоду, а температурный показатели вплотную приблизятся к рекордным отметкам», — заявил Леус.

Таким образом, сегодня в Северной столице температура воздуха будет составлять от +29 до +31 градуса по Цельсию, а в Ленинградской области — от +27 до +32. Ожидается юго-западный ветер, скорость которого не превысит 3-8 метров в секунду.

«Добавлю, что суточный рекорд тепла для сегодняшнего дня составляет +29,8 градуса, установлен он в 1905 году, и сегодня может быть обновлён», — добавил синоптик.