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Жители ЖК «Солнечный город» пожаловались Беглову на зловонный запах

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© Фото: baltphoto.ru

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Уже не первый год петербуржцы спят с закрытыми окнами и чувствуют запах канализации.

Жители ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга уже не первый раз жалуются на то, что им мешает жить запах канализации. Страницу губернатора Северной столицы Александра Беглова буквально завалили письмами по этому вопросу.

Исходя из сообщений, поступающих главе города, проблема зловонного запаха стоит уже не первый года. Основные претензии направлены к очистным сооружениям. Людям приходится спать с открытыми окнами из-за неприятного и портящего жизнь запаха.

Сам Смольный прокомментировал эту информацию и ответил, что этим вопросом должен заняться Роспотребнадзор, который должен произвести замеры концентрации загрязняющих веществ. Однако комитет по энергетике и инженерному обеспечению комментирует ситуацию, приводя свои доводы.

Ведомство считает, что в неприятном запахе виновата ферма, разводящая крупный рогатый скот, а летом в поля вывозится навоз.

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