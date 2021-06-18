Петербуржцев предупреждают об аномально жаркой неделе

В Петербурге обещают аномальную жару в ближайшую неделю. Во всем регионе климатическая норма может быть превышена не менее, чем на 7 градусов. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу и области.

Аномальная жара подняла класс пожароопасности до четвертого. Так, опасность возгорания объявлена в Кингисеппском, Киришском, Приозерском, Слацевском, Лодейнопольском и Подпорожском районах Ленинградской области. При этом в Выборгском, тихвинском, Гатчинском, Волосовском, Бокситогорском и Тосненском районах объявили третий класс пожароопасности.

«В жаркую погоду и во время аномальной жары человек должен пить, даже если не испытывает жажды. Это особенно важно для пожилых людей, у которых восприятие чувства жажды снижено», — сообщают спасатели.