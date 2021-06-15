В среду погода в Петербурге сильно ухудшится

Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщает, что в среду, 16 июня, в Северной столице ожидается резкое ухудшение погоды.

Так, завтра в Петербурге местами в прибрежных районах Финского залива ожидается сильный ветер, скорость порывов которого может достигнуть 15 метров в секунду. Также синоптики отметили, что уйдут дожди до следующей недели.

Михаил Леус, специалист центра погоды «Фобос», сообщил, что Петербург попадет под влияние тыловой части циклона, который проходит по северу Европейской части России. В связи с этим, в городе могут пройти кратковременные дожди.