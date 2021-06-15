За праздничные дни с улиц Петербурга вывезли около 570 кубометров мусора

В Санкт-Петербурге за праздничные выходные с городских улиц было вывезено около 570 кубических метров мусора, а также 800 тонн смета. Также отметим, что на мытье дорог службы потратили более 18 тысяч «кубов» воды.

Пресс-служба комитета по благоустройству сообщила, что каждый день наводили порядок на улицах более 530 единиц специальной техники и 900 дворников. За прошедшую ночь уборку проводили 450 спецмашин, а также 225 рабочих. Всего за прошедшую неделю было вывезено 1,3 тыс. кубометров мусора, а также 1,97 тонн смета.

На данный момент к уборке улиц привлечено более 511 автомобилей, а также 930 дворников.