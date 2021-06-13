Внезапный ливень в центре города сменился солнцем

В Петербурге прошел долгожданный дождь, застав многих горожан и жителей города врасплох. Несколько дней в городе стояла жаркая погода и небольшой дождик пошел только на пользу, однако многие петербуржцы не ожидали резкой смены погоды и промокли.

Согласно прогнозу на 13 июня, кратковременные дожди могут идти на протяжении всего дня, а также возможен град. Первый дождь за сегодня прошел в районе 12 часов дня. После краткого ливня сразу вышло солнце и согрело горожан. Однако погода так и будет меняться все воскресенье. После солнца облака затянутся и снова пойдет дождик.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал прогноз погоды на 13 июня.