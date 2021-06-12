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В Петербурге в субботу ожидаются дожди с грозами

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© Фото: pixabay.com

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Также горожан ожидаю 24 градусов тепла

В Санкт-Петербурге в эту субботу, 12 июня после окончания трудовой недели ожидают горожан облачная погода, кратковременные дожди, также во второй половине дня местами пройдёт гроза. Об этом проинформировал ведущий эксперт погодного центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в социальной сети "Facebook".

Сегодня, в субботу, 12 июня, на погоду Санкт-Петербурга будет влиять приближающийся с северо-запада циклон. Температура воздуха поднимется от плюс 22 до плюс 24 градусов, в Ленинградской области ожидается потепление до плюс 25.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду, при грозе ожидается порывистый ветер. Атмосферное давление будет падать и составит 752 милиметров ртутного столба.

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