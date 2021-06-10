Партия “Новые люди” борется за очистку реки Новая

В Петербурге планируют очистить реку Новая. Загрязненным водоемом в Кировском районе заинтересовались активисты партии “Новые люди”. Для реализации этой цели заместитель председатель партии Александр Даванков встретился с Павлом Брагиным, председателем Северо-Западной Экологической Ассоциации.

«Местные власти не заботились о состоянии реки Новой в течение нескольких лет. После реконструкции стоков в Пулково в водоем стали попадать химические вещества. Начали массово гибнуть водоплавающие птицы и другая живность”, - напомним Даванков.

В результате Комитет по природопользованию Петербурга подготовил проекту по очистке реки, сумма которого составит 217 миллионов рублей. Однако детали проекта показывают, что средства не выделят на очистку. В связи с этим активисты планируют собрать подписи и обратиться к губернатору города Александру Беглову.