Вечером 7 июня жителей ленобласти ожидают грозы и град

Во второй половине дня 7 июня погода в Ленинградской области резко ухудшится. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северно-Западное УГМС», жителей региона ожидают обильные осадки в виде ливневых дождей и града, а также грозы. Ухудшение погоды прогнозируют в период с 16:00 до 19:00.

В течении для в Ленобласти будет облачно с прояснениями, ветер – северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. При грозе ожидается порывистый ветер. Максимальная температура 7 июня составит +28 градусов. Изменений атмосферного давления не ожидается.