Начало недели порадует петербуржцев жарой

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что рабочая неделя начнется с жаркой погоды. Температура воздуха в понедельник составит +27 градусов по Цельсию. Синоптик отметил, что на такую погоду в городе повлияет северная периферия циклона.

В понедельник, 7 июня, в Северной столице ожидается переменная облачность. Осадков в этот день не ожидается, но в Ленинградской области возможны дожди и даже грозы. Под Петербургом столбики термометра будут находиться в пределах от +23 до +28 градусов.

«Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы», — заявил Леус.

Также ожидается северо-восточный ветер, скорость которого будет составлять от 4 до 9 метров в секунду.