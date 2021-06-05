Суббота станет самым теплым днем на неделе

В Петербурге наступает настоящее лето. Долгожданная теплая и сухая погода порадует петербуржцев в субботу, 5 июня. Воздух прогреется до +30 градусов. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий специалист центра “Фобос”.

“Сегодня, 5 июня, метеорологические условия в Северной столице будут формироваться под влиянием западной периферии антициклона, а температура воздуха выйдет на максимум с начала лета”, — отметил синоптик.

Так, в субботу петербуржцев порадует температура воздуха, превышающая климатическую норму на 6-7 градусов. При этом ветер не испортит теплый день. Скорость северо-восточного ветра достигнет 2-7 метров в секунду. Однако атмосферное давление сегодня повысится выше нормы.