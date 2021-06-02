В Петербурге наступает лето

В Северной столице наступает потепление. Второй день лета порадует петербуржцев теплом, однако местами возможны кратковременные осадки в виде дождя. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Согласно прогнозу, 2 июня, в среду, воздух в городе прогреется до +22 градусов. При этом ожидается северный ветер и местами будет северо-восточный слабый переменный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

«Сегодня, 2 июня, синоптическая ситуация в Северной столице будет представлена антициклоном, с характерной для него относительно малооблачной, сухой и спокойной погодой», - отметил Михаил Леус, специалист центра «Фобос».