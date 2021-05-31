В Петродворцовом районе появится новый заказник «Шунгеровский»

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга создадут новый государственный природный заказник регионального значения. «Шунгеровский» заказник будет расположен в Стрельне на границе с Ленинградской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов обсудил вопрос создания нового заказника на совещании с членами правительства. Охраняемое место будет включать в себя территории лесопарка, а также долины реки Кикенка, которые разделены Волхонским шоссе.

Будущая заповедная зона станет жильем для 18 видов млекопитающих, а также 70 видов птиц.

Также отметим, что к «Шунгеровскому» заказнику нельзя будет добраться на машине, а также запретят на этой территории любое строительство, разведение открытого огня, вырубку деревьев и другое, что может негативно повлиять на природу.