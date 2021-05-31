В понедельник в Петербурге будет ясно и солнечно

31 мая в Петербурге будет солнечно, небо затянется редкими облаками. Синоптики прогнозируют небольшие осадки к концу дня.

Информация о погоде была предоставлена ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Дождь возможен в некоторых районах города. Столбики термометров поднимутся до отметки +18 градусов. Атмосферное давление будет падать. Ветер – юго-западный.

Во вторник сильных изменений в погоде не прогнозируют. Температура воздуха составит +19 градусов. Осадков не ожидается.