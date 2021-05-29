В Белоострове ликвидировали разлив нефти

В Курортном районе Петербурга произошел разлив нефтепродуктов. Во избежание экологической катастрофы на место происшествия прибыла аварийная бригада. Специалисты оперативно ликвидировали следы нефти. Инцидент произошел в поселке Белоостров в пятницу, 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

Экологи и бригада аварийной службы СПб ГУП «Экострой» приехала по вызову местных жителей, которые заметили следы разлива нефтепродуктов. Команда зафиксировала загрязнения на грунте и в лужах. По оценке экспертов, площадь загрязнения достигла 30 квадратных метров.

Место розлива экологи обработали биосорбентом по грунту, а в лужи залили активную пену, чтобы устранить радужную плёнку.