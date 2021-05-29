Суббота порадует петербуржцев сухой погодой

В Петербурге дождливая погода сменится на сухую. Однако потепления не будет. Воздух в первый выходной день прогреется лишь до 13-15 градусов. Об этом сообщает Михаил Леус, главный синоптик центра «Фобос».

Так, 29 мая, в субботу, в городе воздух прогреется до +15 градусов максимум. При этом ожидается ветер с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду.

«На погоду Северной столицы окажет влияние гребень антициклона. Усиливаясь с северо-запада, он будет рассеивать облака и прекратит дожди. При этом температура воздуха окажется на 2–3° ниже положенных по климату значений», — сообщает Михаил Леус.

Согласно прогнозу, все выходные Петербург проведет под влияние очередного холодного циклона.