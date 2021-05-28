После реабилитации два тюленя вернулись в Финский залив

Реабилитация закончилась для двух серых тюленей в пятницу, 28 мая. Животные восстановились и окрепли, пройдя лечение в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих. Центр расположен в Курортном районе Петербурга в поселке Репино. Об этом сообщает пресс-служба ГУП ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Речь идет о самце Крикуше и самке Лебяжке. Напомним, мальчик стал первым пациентов реабилитационного центра в текущем сезона, а самку привели из поселка Лебяжье в Ленобласти.

«Оказавшись у воды, Крикуша молниеносно сориентировался на местности и уверенно направился к заливу. Лебяжка оказалась более застенчивой: она осторожно осмотрелась и к воде отправилась не спеша, через несколько минут", — сообщают в пресс-службе центра.

За всю работу Центра было спасено и возвращено в дикую природу более стони тюленей и нерп.