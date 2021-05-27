Вечером 27 мая петербуржцев ожидают ливни и грозы

По информации, предоставленной в региональном ГУ МЧС России, в четверг, 27 мая, вечером в Петербурге ожидаются ливни и грозы.

Ветер – юго-восточный, скорость его порывов составит 3–8 метров в секунду.

Спасатели предупреждают петербуржцев об осадках и советуют соблюдать правила безопасности во время грозы: не приближаться к электрическим проводам, антеннам, не включать телевизор и другие электроприборы, избегать контакта с металлическими предметами.

В случае нахождения на улице при грозе, следует отойти подальше от деревьев и водоемов.