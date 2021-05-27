У кошачьих лемуров в Ленинградском зоопарке родился детеныш

В официальной группе Ленинградской зоопарка в социальной сети «ВКонакте» сообщили, что месяц назад в зоопарке Санкт-Петербурге у кошачьих лемуров на свет появился детеныш.

Сотрудники зоопарка сообщают, что на данный момент малыш уже пытается сам везде ходить и лазать по деревьям. Однако детеныш никогда не отходит далеко от мамы. Родители относятся с теплотой и нежностью к своему малышу.

Пока что специалисты не знают пол маленького лемура. Об это сотрудники зоопарка расскажут, когда детеныш подрастет. Увидеть маленького зверька посетители смогут в Ленинградском зоопарке в павильоне «Приматы».