В День города в Петербурге ожидаются дожди

В День города, 27 мая, на погоду в Санкт-Петербурге окажет влияние облачный вихрь. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температурный фон немного подрастёт», — заявил синоптик.

В регионе ожидается облачная погода, также местами возможны дожди. Температура воздуха днем составит от +16 до +18 градусов по Цельсию. Кроме того, петербуржцев ждет юго-восточный ветер, скорость которого составит от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня не сильно поменяется и будет находиться в пределах нормы — 761 мм ртутного столба.