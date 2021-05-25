Май побьёт 141-летний рекорд по количеству осадков

Осадки, выпавшие за весь май в Петербурге, достигнут максимальных значений. Это позволит побить рекорд 2003 года, когда за месяц выпало 127,2 мм осадков. Об этом сообщает Александр Колесов, главный синоптик города.

«Приближающийся к Ленинградской области циклон завтра принесет очередные дожди, которые будут умеренными в большинстве районов. В Санкт-Петербурге эти ожидающиеся дожди, добавившись к уже выпавшим за месяц осадкам, превысят максимально отмечавшиеся за весь ряд наблюдений в городе осадки», - отметил синоптик.

Так, майские осадки станут рекордными за последний 141 год наблюдений метеорологов. В целой месяц показывает значения, превышающие обычные на 350%.