За весну в Петербурге удалось посадить 6 тысяч деревьев

В Петербурге за весенний период посадили 6 тысяч деревьев и более 50 тысяч кустов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора города Николая Бондаренко.

Посадкой занимаются сотрудники профильного комитета. Кроме того, у жителей города была возможность присоединиться к посадке и благоустроить Петербург своими руками. Для этого горожанам показали сайт, на котором можно было выбрать место для посадки растения.

По статистике, ежегодно в Петербурге сажают около 20 видов деревьев и 30 видов кустарников, подбирая устойчивые к климатическим условиям виды.