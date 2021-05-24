Неделя для петербуржцев начнется с сильного ветра

В Северной столице продолжается ветреная и дождливая погода. Новая неделя для горожан и жителей области начнется с сильного порывистого ветра и кратковременных осадков. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Согласно прогнозу, 24 мая в Петербурге ожидается порывистый ветер до 17 метров в секунду. При этом в Ленинградской области порывы могут усилиться и достичь 20 метров в секунду. В связи с этим МЧС предупреждает жителей региона об опасности нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов и прочих слабо закрепленных конструкций.

Автомобилистам следует парковаться вдали от этих мест, а по возможности избегать поездок в тот день.