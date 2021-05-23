Над Казанским собором развеялись тучи

В последний день недели в Санкт-Петербурге наблюдалась очень плохая погода. Тучи, полностью накрывшие небо над городом, начали развеиваться над Казанским собором.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии от очевидцев, которые запечатлели это явление.

«Необычное зрелище явилось людям на Невском проспекте – тучи расступились над куполом Казанского собора», — сообщил автор выложенного поста.

Пользователи социальной сети начали обсуждать данную фотографию. Один из пользователей написал в комментариях и сравнил снятое явление борьбы туч с солнцем с противостоянием темных и светлых сил.