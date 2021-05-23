Жители заметили двойную радугу над Петербургом

Горожане Санкт=Петербурга вчера, в субботу вечером 22 мая обнаружии над городом двойную радугу. Необычное, но не особо редкое природное явление можно было заметить из нескольких районов.

Эмоциями и впечатениями от созерцания двойной радуги горожане поделились в социальных сетях.