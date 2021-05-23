В Петербурге в Летний сад вернулись лебеди-шипуны

Гости Летнего сада в Санкт-Петербурге могут наблюдать за семейной парочкой лебедей-шипунов, которые вернулись в Карпиев пруд. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Сотрудники Ленинградского зоопарка не смогли выпустить лебедей в Летний сад в 2020 году по причине пандемии коронавирусной инфекции, однако в этом году лебедей снова вернули в пруд. Семейную пару в Карпиевом пруду зовут Елисей и Любава.

Лебеди-шипуны обычно выходят в парк в период с мая по июнь. Осенью, в октябре птицы уходят из летней резиденции. За их здоровьем трепетно следят сотрудники Ленинградского зоопарка. Гостей сада осведомили, что лебеди могут быть агрессивными защищитниками своей территории, в связи с чем на близкое расстояние к пруду подходить не рекомендуется.