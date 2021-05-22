В Летний сад выпустили семейную пару лебедей-шипунов

В Смольном сообщили, что в Санкт-Петербургский Летний сад в пруд выпустили семейную пару лебедей-шипунов, которых зовут Елисей и Любава. Депутаты Смольного посетили Карпиев пруд ради такого события.

Данная традиция выпуска птиц на пруд в Летний сад проходит каждый год уже много лет, но в прошлом году из-за пандемии это пришлось отменить, и лебедей оставили в Ленинградском зоопарке.

Представители сада отметили, что лебеди являются одним из символов любви и верности. Сообщается, что ритуал выпуска пернатых на воду будет проходить и поддерживать каждый год. В зоопарк птиц вернут в октябре.