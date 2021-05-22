В Петербурге пройдут дожди 22 и 23 мая

В Санкт-Петербурге и на территории Ленинградской области в эти выходные (22 и 23 мая) будет сильно преобладать прохладная и дождливая погода.

Такие прохладные погодные условия прогнозируют в городе и области из-за пциклона, который обрушился на Санкт-Петербург. Об этом проинформироал Юрий Куткевич, заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета.