Петербуржцам рассказали, какую погоду стоить ждать 22 мая

В Петербурге ожидается продолжение дождей. Синоптики прогнозируют 22 мая кратковременные осадки, а также возможны грозы и ливни. Воздух при этом прогреется до +17 градусов. Об этом сообщают специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Согласно прогнозу, в субботу, 22 мая, в Петербурге ожидаются небольшие дожди. Ночью столбик термометра опустится до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +17 градусов. Ветер при этом ожидается юго-западный. Атмосферное давление достигнет нормы, понявшись с пониженного уровня пятницы.

Напомним, на погоду в Северной столице оказывает влияние циклон, центр которого находится над югом Финляндии.