В Петербурге посчитали белок, косуль и лосей

В Комитете по природопользованию произвели подсчеты количества диких животных, находящихся на территории Петербурга. Целью подсчетов было уменьшение числа аварий на дорогах с участием животных. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно обновленной статистике, в 2021 году на территории Петербурга насчитывается 55 косуль, 26 лосей и 269 белок. При этом в 2018 году косуль было всего четыре.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что значительную часть города занимают леса. Несмотря на то, что это мегаполис, здесь расположились 25 тысяч гектаров леса в черте города и 140 тысяч в пригородах.

«Понимание того, какие животные, особенно крупные, где и в каком количестве обитают в городе, позволяет предотвратить серьезные аварии на автомагистралях», — добавил градоначальник.