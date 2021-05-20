В пятницу петербуржцам обещают порывы ветра до 17 м/с

В последний рабочий день в Северной столице ожидается ухудшение погоды. Ветер усилится и его порывы достигнут 17 метро в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

Согласно прогнозу, 21 мая, в пятницу, в городе усилится порывистый ветер. Он будет дуть с запада и с юго-запада со скоростью до 17 метров в секунду.

Напомним, в среду в городе был шторм с грозой. Один человек пострадал и был доставлен в больницу, а также упавшие от ветра конструкции повредили три автомобиля вечером 19 мая.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о 75 выездах сотрудников МЧС по вызовам об упавших деревьев и рекламных щитов.