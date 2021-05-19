В четверг петербуржцев снова ждут грозы

В Санкт-Петербурге, в четверг, 20 мая, снова ожидается плохая погода с грозами и кратковременными дождями. Также в этот день местами возможны ливни.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что также ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.

Напомним, что во вторник, 18 мая, в Северной столице наблюдалась ужасная погода с ливнями и грозой. В результате, молния несколько раз ударила по некоторым объектам Петербурга. «Жертвами» стихии стали «Лахта центр», а также Исаакиевский собор, у которого имелась система громоотводов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в результате непогоды в Петербурге из-за обрушившейся кровли здания пострадали четыре человека.