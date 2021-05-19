  • 19 Май 2021
USD 20.05.2021 73.6778 +-0.0214
USD ММВБ 17:23 73.7529  
EUR 20.05.2021 90.1006 +0.1949
EUR ММВБ 17:23 90.1466  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Во время грозы в Исаакиевский собор попала молния

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Собор оборудован системой громоотводов, но не спас от стихии.

Во вторник, 18 мая, в Санкт-Петербурге наблюдалась очень плохая погода. В Северной столице прошел ливень, а также гроза. В результате плохих погодных условий и ударов молний, многие строения, а также люди пострадали. Молния не обошла стороной и Исаакиевский собор, в который она попала, но даже оборудованное здание системой громоотводов не спаслось от стихии. Сам собор не пострадал.

«В крест собора во время грозы попала молния. Исаакиевский собор оборудован системой громоотводов, которые справились со своей задачей. Все оборудование сработало в штатном режиме. Собор не пострадал от последствий грозы», — сообщил начальник отдела по связям с общественностью и культурным проектам, пресс-секретарь Игорь Стахеев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во время грозы в Петербурге 18 мая пострадало четыре человека. Из-за стихии кровля одного из зданий упала на людей. Среди пострадавших есть ребенок.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экология

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.05.21
    Как получить лицензию Министерства Культуры в 2021 году
    22.04.21
    Экологичная упаковка
    21.04.21
    Опрос: 93% мужчин считают женское фото с котом привлекательным
    19.04.21
    igooods вошел в число победителей Top 100 Party 2021
    12.04.21
    В «Невской усадьбе» открыто бронирование таунхаусов
    06.04.21
    Эскроу-счета: покупка жилья в новостройках СПб по новым правилам
    25.03.21
    Самостоятельный ремонт стиральной машины, как альтернатива недешевым и не всегда качественным услугам мастеров по объявлениям
    22.03.21
    Идет прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского Конкурса «Экспортёр года»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram