Во время грозы в Исаакиевский собор попала молния

Во вторник, 18 мая, в Санкт-Петербурге наблюдалась очень плохая погода. В Северной столице прошел ливень, а также гроза. В результате плохих погодных условий и ударов молний, многие строения, а также люди пострадали. Молния не обошла стороной и Исаакиевский собор, в который она попала, но даже оборудованное здание системой громоотводов не спаслось от стихии. Сам собор не пострадал.

«В крест собора во время грозы попала молния. Исаакиевский собор оборудован системой громоотводов, которые справились со своей задачей. Все оборудование сработало в штатном режиме. Собор не пострадал от последствий грозы», — сообщил начальник отдела по связям с общественностью и культурным проектам, пресс-секретарь Игорь Стахеев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во время грозы в Петербурге 18 мая пострадало четыре человека. Из-за стихии кровля одного из зданий упала на людей. Среди пострадавших есть ребенок.