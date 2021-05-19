В Петербурге ветер повалил более 160 деревьев во время грозы

18 мая Северную столицу настигла сильная гроза: в городе выпало 72% месячной нормы осадков. Скорость порывов ветра достигла 18–20 метров в секунду.

В дежурную часть сообщили о 161 деревьях, которые упали на дороги и тротуары города. В приморском районе ветер повалил 14 деревьев, в Выборгском упало 4 дерева. Информация о последствиях грозы была предоставлена комитетом по благоустройству города.

Город очищают от упавших деревьев. В настоящее время работники служб занимаются распилом и вывозом деревьев.

Кроме того, петербуржцы сообщили о 44 открытых люках. На территории проезжей части Выборгской и Ушаковской набережных, Приморского проспекта и улицы Александра Матросова в Павловске скопилась вода.