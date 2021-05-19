18 мая в Петербурге выпало рекордное количество осадков в 2021 году

Вечером 18 мая обильные осадки выпали на юге и в центре Петербурга. Ливень оказался более чем в 2,5 раза интенсивней расчетных значений. На некоторых участках дорог города образовались локальные подтопления. Об этом сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

30 аварийных бригад «Водоканала» устраняют последствия грозы с помощью 17 единиц спецтехники для откачки воды и 5 насосных станций высокой производительности. Предприятие получило 35 заявок, касающихся большого скопления воды. Под особым контролем предприятия находится Парашютная улица – осадки, превышающие норму, каждый раз приводят к затоплению участка.